В Беларуси стипендии будут начисляться студентам по принципу заработной платы

Это предусмотрено указом президента о соцподдержке обучающихся. Размеры выплат увеличат также магистрантам. А вот аспиранты, получающие президентскую стипендию и защитившие диссертацию досрочно, и вовсе будут получать стипендию в троекратном размере.

Аспиранты приборостроительного факультета БНТУ Наталия и Дмитрий – люди, крепко спаянные с наукой. У каждого за спиной уже по четыре патента. В этом году обоим предстоит защищать диссертацию. Новости о повышении выплат для аспирантов – лишний стимул отстоять диссертацию перед Высшей аттестационной комиссией с первого раза.

Впрочем, Наталья, уже имеет право получать стипендию в трехкратном размере. Поскольку она стипендиат Президентского фонда одаренной молодежи. Новый документ регламентирует и новые надбавки.

Наталия Ризноокая, аспирант приборостроительного факультета БНТУ:

Размер сегодняшней стипендии достаточен, чтобы человек мог писать диссертацию. В сложившейся ситуации, конечно, ее нужно повышать, что нашим руководством и делается. А размер Президентской стипендии позволяет посвятить себя только диссертации и практически не заниматься подработками.

По-настоящему увлеченные своим делом магистранты и аспиранты – это во многом будущая элита науки. Дмитрий Балохонов сейчас изучает японский, чтобы в первоисточнике читать техническую литературу. Владеет английским и немецким, много общается со студентами. Ведь помимо аспирантуры на полставки читает лекции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Материальный вопрос для людей, получающих образование, не на последнем месте. Возможности часто ограничены финансовой стороной. Своих студентов Дмитрий старается снабжать бесплатной электронной литературой. Усилия государства по поддержке обучающихся только приветствуются.

Дмитрий Балохонов, аспирант приборостроительного факультета БНТУ:

Энтузиазм хорош, когда разрабатываешь новую идею. Но для того, чтобы реализовать эту теорию, нужны средства. Как правило, у энтузиаста на этом месте заканчивается желание. Потому что нужные средства, как правило, у него не находятся. Именно поэтому так важна государственная и другая финансовая поддержка для науки.

Размер учебной стипендии магистрантам будет установлен на уровне стипендии, назначаемой студентам-отличникам. Указ о соцподдержке обучающихся призван поспособствовать укреплению материального положения не только кадров высшей квалификации, но и простых студентов.

Стипендии привяжут к тарифной ставке первого разряда. Кроме этого, увеличат объем бюджетных денег, которые направляют для выплаты надбавок за успехи в учебе, общественной и научной работе и оказания материальной помощи.