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В Беларуси статус беженца имеют свыше 800 человек из 13 государств

20 июня 2011 10:40
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20 июня во всем мире отмечают День беженцев. Эти люди до сих пор остаются одной из наиболее острых проблем современности. На планете их зарегистрировано около 20 миллионов.

Большая часть переселенцев в Беларуси –  из Афганистана. Есть также из Армении, Грузии, Польши, Эстонии и других стран. 121 человек уже имеет белорусское гражданство. И ежегодно на границе просят убежища около двух десятков иностранцев.

В миграционные органы республики с 1997 года, начала проведения процедуры признания беженцем, обратились свыше трех тысяч человек в поисках убежища, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Для беженцев Беларусь делает все, чтобы эти люди чувствовали себя комфортно: они получают правовую и материальную помощь, большинство имеют постоянную работу, а дети, наравне с белорусами, получают образование.

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь:
Лица, которые получают соответствующий статус, могут претендовать на получение социального жилья, могут претендовать на реализацию одного из интеграционных проектов, который предусматривает предоставление им какого-то социального жилья, а также определенную материальную помощь со стороны государства.

# общество # Белоруссия

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