В Беларуси статус беженца имеют свыше 800 человек из 13 государств

20 июня во всем мире отмечают День беженцев. Эти люди до сих пор остаются одной из наиболее острых проблем современности. На планете их зарегистрировано около 20 миллионов.

Большая часть переселенцев в Беларуси – из Афганистана. Есть также из Армении, Грузии, Польши, Эстонии и других стран. 121 человек уже имеет белорусское гражданство. И ежегодно на границе просят убежища около двух десятков иностранцев.

В миграционные органы республики с 1997 года, начала проведения процедуры признания беженцем, обратились свыше трех тысяч человек в поисках убежища, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Для беженцев Беларусь делает все, чтобы эти люди чувствовали себя комфортно: они получают правовую и материальную помощь, большинство имеют постоянную работу, а дети, наравне с белорусами, получают образование.

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь:

Лица, которые получают соответствующий статус, могут претендовать на получение социального жилья, могут претендовать на реализацию одного из интеграционных проектов, который предусматривает предоставление им какого-то социального жилья, а также определенную материальную помощь со стороны государства.