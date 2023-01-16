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В Беларуси стартует совместное с Россией лётно-тактическое учение

16 января 2023 06:25
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16 января начинается совместное летно-тактическое учение Беларуси и России. Военные планируют задействовать все аэродромы и полигоны военно-воздушных сил и войск ПВО нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси стартует совместное с Россией лётно-тактическое учение-1

Это продолжение совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск Беларуси и России. Для выполнения задач в боевую готовность приводятся различные подразделения. В нашу страну прибывает личный состав и техника Вооруженных сил России.

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# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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