В Беларуси стартует совместное с Россией лётно-тактическое учение

16 января начинается совместное летно-тактическое учение Беларуси и России. Военные планируют задействовать все аэродромы и полигоны военно-воздушных сил и войск ПВО нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это продолжение совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск Беларуси и России. Для выполнения задач в боевую готовность приводятся различные подразделения. В нашу страну прибывает личный состав и техника Вооруженных сил России.