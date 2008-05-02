В Беларуси стартует регистрация на централизованное тестирование

Оно пройдет в 73-х учебных заведениях страны. До конца мая по будним дням все пункты регистрации будут работать в едином режиме – с 8 утра и до 8 вечера. Так, в столице зарегистрироваться можно в техническом, экономическом, аграрно-техническом университетах, в БГУ, БГУИР, Минском государственном лингвистическом, медицинском и экологическом университете имени Сахарова. В областях комиссии будут работать во всех ведущих вузах, техникумах и колледжах.



Чтобы стать абитуриентом официально – нужно принести не только паспорт, но и квитанцию. В этом году за регистрацию на ЦТ нужно платить. Причем, за каждый предмет.



Самый низкий балл прохождения тестирования – 20. Это на 5 баллов меньше, чем в прошлом году. Кстати, нести ответственность за собственные ответы теперь тоже будут сами абитуриенты. Случаи путаницы бланков в прошлом году были слишком часты.



Регистрация на Централизованное тестирование продлится до 1 июня.