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В Беларуси стартует приём детей в первые классы школ и гимназий

12 июня 2023 06:15
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Новости Беларуси. Первый раз – в первый класс. Прием детей в первые классы школ и гимназий начинается сегодня, 12 июня, и в этом году пройдет без серьезных изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси стартует приём детей в первые классы школ и гимназий-1

По традиции за каждой школой закреплен микрорайон, а потому ребенок должен пойти именно в то учреждение образования, к которому относится по прописке. Документы нужно подать с 12 июня по 15 августа.

В Беларуси стартует приём детей в первые классы школ и гимназий-4

Если же родители выбирают другую школу или гимназию, то после этого понедельника на личном приеме у директора им нужно подать заявление для приема детей на свободные места. В данном случае первоклассника зачислят в школу с 16 по 28 августа. В нашей стране обучение в школе начинается в 6 лет (в более позднем возрасте – по желанию родителей). Но первоклассником может стать и 5-летний ребенок, если в этом году ему исполнится шесть.

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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