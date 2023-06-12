В Беларуси стартует приём детей в первые классы школ и гимназий

Новости Беларуси. Первый раз – в первый класс. Прием детей в первые классы школ и гимназий начинается сегодня, 12 июня, и в этом году пройдет без серьезных изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции за каждой школой закреплен микрорайон, а потому ребенок должен пойти именно в то учреждение образования, к которому относится по прописке. Документы нужно подать с 12 июня по 15 августа.

Если же родители выбирают другую школу или гимназию, то после этого понедельника на личном приеме у директора им нужно подать заявление для приема детей на свободные места. В данном случае первоклассника зачислят в школу с 16 по 28 августа. В нашей стране обучение в школе начинается в 6 лет (в более позднем возрасте – по желанию родителей). Но первоклассником может стать и 5-летний ребенок, если в этом году ему исполнится шесть.