В Беларуси стартует Неделя матери

Начиная с 9 октября во многих организациях и учреждениях страны пройдут благотворительные акции, встречи, выставки, концерты и, конечно же, чествование лучших матерей. По традиции широко отметят День матери в главном вузе страны. Праздничная программа начнется сегодня с ежегодной благотворительной акции <Мы помним Вас>. Сотрудники вуза и представители Союза женщин БГУ посетят на дому женщин-ветеранов вуза. Для студенческих семей будет организована экскурсия в Жировичский монастырь. Завершится Неделя традиционной встречей руководства вуза с матерями талантливых студентов БГУ.