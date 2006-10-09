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В Беларуси стартует Неделя матери

09 октября 2006 09:55
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Начиная с 9 октября во многих организациях и учреждениях страны пройдут благотворительные акции, встречи, выставки, концерты и, конечно же, чествование лучших матерей. По традиции широко отметят День матери в главном вузе страны. Праздничная программа начнется сегодня с ежегодной благотворительной акции <Мы помним Вас>. Сотрудники вуза и представители Союза женщин БГУ посетят на дому женщин-ветеранов вуза. Для студенческих семей будет организована экскурсия в Жировичский монастырь. Завершится Неделя традиционной встречей руководства вуза с матерями талантливых студентов БГУ.
# общество

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