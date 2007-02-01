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В Беларуси стартует месячник контроля за безопасными условиями труда в организациях Минпрома

01 февраля 2007 09:32
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Акция нацелена на повышение ответственности руководителей и специалистов за обеспечение здоровых и безопасных условий труда, а также на предупреждение производственного травматизма.Особое внимание - предприятиям, на которых за последние два года произошли несчастные случаи с тяжелыми последствиями. В прошлом году в организациях системы Минпрома произошло 79 несчастных случаев. 8 работников погибли, 71 человек получил тяжелые травмы.
# общество

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