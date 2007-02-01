В Беларуси стартует месячник контроля за безопасными условиями труда в организациях Минпрома

Акция нацелена на повышение ответственности руководителей и специалистов за обеспечение здоровых и безопасных условий труда, а также на предупреждение производственного травматизма.Особое внимание - предприятиям, на которых за последние два года произошли несчастные случаи с тяжелыми последствиями. В прошлом году в организациях системы Минпрома произошло 79 несчастных случаев. 8 работников погибли, 71 человек получил тяжелые травмы.