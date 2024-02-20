В Беларуси стартует досрочное голосование

Досрочное голосование на выборах депутатов всех уровней начинается сегодня, 20 февраля. Оно продолжится пять дней – по субботу, 24 февраля, включительно. Избирательные участки все эти дни будут работать без перерыва и с 12 до 19 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проведены необходимые организационные мероприятия, составлены графики дежурства членов участковых комиссий. Перечень документов, на основании которых избирателю может быть выдан бюллетень, определен постановлением Центральной избирательной комиссии. Кроме паспорта и ID-карты гражданина, его можно получить, предъявив военный билет, служебное, водительское или пенсионное удостоверение, билет учащегося, справку, подтверждающую личность (в случае, если паспорт утерян или его отдали на переоформление).