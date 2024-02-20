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В Беларуси стартует досрочное голосование

20 февраля 2024 06:28
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Досрочное голосование на выборах депутатов всех уровней начинается сегодня, 20 февраля. Оно продолжится пять дней – по субботу, 24 февраля, включительно. Избирательные участки все эти дни будут работать без перерыва и с 12 до 19 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси стартует досрочное голосование-1

Проведены необходимые организационные мероприятия, составлены графики дежурства членов участковых комиссий. Перечень документов, на основании которых избирателю может быть выдан бюллетень, определен постановлением Центральной избирательной комиссии. Кроме паспорта и ID-карты гражданина, его можно получить, предъявив военный билет, служебное, водительское или пенсионное удостоверение, билет учащегося, справку, подтверждающую личность (в случае, если паспорт утерян или его отдали на переоформление).

В Беларуси стартует досрочное голосование-4

От центра до глубинки избиратель получит различное количество бюллетеней, всего от двух до четырех: по выборам депутата Палаты представителей, депутатов областного, городского или районного, сельского Советов. Проголосовать можно и на дому. С просьбой об этом нужно обратиться в участковую комиссию во время досрочного голосования или в день выборов до 18 часов.

# Выборы в Беларуси # общество

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