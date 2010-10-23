В Беларуси стартовали Четвёртые республиканские соревнования по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба

Во Дворце спорта состоялась торжественная церемония открытия турнира. На лёд вышли прошлогодний чемпион — команда Президента и серебряный призёр предыдущего турнира — дружина Гродненской области.

Уже на протяжении четырёх лет эти соревнования собирают спортсменов-любителей и завершивших свою карьеру игроков с богатым хоккейным прошлым.

Первую шайбу сегодня забили уже на 36-й секунде после начала встречи. Автором гола стал игрок команды Президента Андрей Асташевич. Матч завершился с равным счетом: обе команды отправили в ворота соперников по четыре шайбы.

Чемпион нынешнего турнира определится по результатам 25 матчей. Кстати, игры пройдут на восьми ледовых аренах по всей стране.

За три года переходящим победным кубком этого турнира владели две ледовые дружины. Команда Президента победила в первых и третьих соревнованиях. А коллектив любителей хоккея из Гомельской области оказался лучшим во вторых играх.

По мнению специалистов, заявки каждой из команд на нынешний сезон — оптимальные. Это значит, что все поединки будут зрелищными и насыщенными яркими комбинациями и голами. Традиционно, игры проходят при активной поддержке болельщиков.