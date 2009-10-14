В Беларуси стартовала перепись населения

Переписчики посетят граждан с 14 по 24 октября.

В переписном листе – 37 наиболее важных вопросов, ответы на которые позволят получить подробную демографическую, национальную, культурную и социально-экономическую характеристику населения Беларуси.

Отметим, персональные данные по переписи населения не подлежат разглашению в течение 75 лет и используются только в статистических целях. Перепись даст ответы на многие вопросы, связанные с качеством жизни белорусов, об уровне их образования, социальном статусе и жилищных условиях.

Первые предварительные итоги опроса населения Беларуси станут известны к февралю будущего года. Основные итоговые данные – к 1 сентября 2010. Ну, а полная обработка завершится к 30 декабря 2011.

Отметим, что одними из первых на пересчет вышли военнослужащие. Переписной пункт уже открылся в части спецназа. Работает здесь нештатный персонал из своих же сотрудников. Переписчики прошли обучение и приняли первых бойцов сегодня ровно в восемь утра. Около тысячи солдат и курсантов военной академии оставят свои личные данные на этих трех счетных участках.