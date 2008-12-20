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В Беларуси стартовала новогодняя акция «Наши дети»

20 декабря 2008 15:05
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В детские дома, школы-интернаты, больницы наведаются руководители министерств и ведомств, администраций районов, известные артисты и спортсмены. Так, в пятой школе-интернате Минска побывал министр образования Александр Радьков. Он приехал не только поздравить ребят с наступающим праздником и вручить им подарки, но и пообщаться в неформальной обстановке и ответить на вопросы воспитанников. Встреча получилась теплой и дружеской. И таких во время праздников будет немало.
# общество

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