В Беларуси стартовала II Республиканская неделя учреждений внешкольного воспитания и обучения

В рамках мероприятия пройдут дни открытых дверей, рекламно-информационные кампании и акции, выставки-ярмарки, конкурсы, игровые и концертные программы, выступления творческих коллективов, а также различные семинары и конференции.

Сегодня каждый третий белорусский школьник занимается в учреждениях внешкольного воспитания и обучения, заявили в Министерстве образования. Тем из родителей, кто еще не определил пристрастия своего ребенка, поможет специальный сайт, который создан на базе интернет-портала Минобразования.

В национальной системе образования - 356 внешкольных учреждений, где нашли себе занятия по интересам почти 380 тысяч учащихся. За последние два года в системе внешкольного воспитания и обучения создано более двух тысяч новых кружков.