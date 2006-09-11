В Беларуси стартовала II Республиканская неделя учреждений внешкольного воспитания и обучения

Сегодня каждый третий белорусский школьник занимается в учреждениях внешкольного воспитания и обучения, заявили в Министерстве образования. Тем из родителей, кто еще не определил пристрастия своего ребенка, поможет специальный сайт, который создан на базе интернет-портала Минобразования.
В национальной системе образования - 356 внешкольных учреждений, где нашли себе занятия по интересам почти 380 тысяч учащихся. За последние два года в системе внешкольного воспитания и обучения создано более двух тысяч новых кружков.