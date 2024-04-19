В Беларуси стартовал сезон добычи торфа

Беларусь занимает первое место в мире по добыче торфа и производству торфяных брикетов. Развитию отрасли внимание на самом высоком уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По распоряжению Президента активно обновляются производственные фонды, строятся поля добычи, обновляются крупные объекты торфяной промышленности. Ежегодно в стране добывается около 2 миллионов тонн торфа. Из него производится 1 миллион 200 тысяч тонн продукции, в основном это топливное направление.

Сергей Гурло, заместитель начальника управления торфяной промышленности объединения «Белтопгаз»:

В 2023 году добыто 2,2 миллиона тонн торфа, что в полной мере позволяет обеспечить страну данным видом своего ресурса. Что касается топливной группы, торф поставляется на цементные заводы, организациям жилищно-коммунального хозяйства, населению – через областные топливоснабжающие организации. Нетопливная группа – это сельскохозяйственные организации, тепличные хозяйства и так далее.