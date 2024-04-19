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В Беларуси стартовал сезон добычи торфа

19 апреля 2024 06:50
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Беларусь занимает первое место в мире по добыче торфа и производству торфяных брикетов. Развитию отрасли внимание на самом высоком уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси стартовал сезон добычи торфа-1

По распоряжению Президента активно обновляются производственные фонды, строятся поля добычи, обновляются крупные объекты торфяной промышленности. Ежегодно в стране добывается около 2 миллионов тонн торфа. Из него производится 1 миллион 200 тысяч тонн продукции, в основном это топливное направление.

В Беларуси стартовал сезон добычи торфа-4

Сергей Гурло, заместитель начальника управления торфяной промышленности объединения «Белтопгаз»:
В 2023 году добыто 2,2 миллиона тонн торфа, что в полной мере позволяет обеспечить страну данным видом своего ресурса. Что касается топливной группы, торф поставляется на цементные заводы, организациям жилищно-коммунального хозяйства, населению – через областные топливоснабжающие организации. Нетопливная группа – это сельскохозяйственные организации, тепличные хозяйства и так далее.

В Беларуси стартовал сезон добычи торфа-7

Продолжается работа с нетопливной группой продукции из торфа. Речь идет о поставках как на внутренний рынок, так и на экспорт питательных грунтов. А также о производстве торфяной продукции с характеристиками, которые необходимы для выращивания грибов. Разрабатывать рецептуры помогают ученые Академии наук.

# Предприятия Беларуси # общество

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