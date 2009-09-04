В Беларуси стало меньше инвалидов

В Беларуси численность инвалидов, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите, составляет 507,8 тыс. человек (год назад было 511,6 тыс. человек). Среди регионов республики больше всего инвалидов насчитывается в Минске (109,2 тыс. человек), меньше всего - в Могилевской области (51,1 тыс.). В стране проживают 26,2 тыс. детей-инвалидов в возрасте до 18 лет (на 1 августа 2008 года их насчитывалось 27,4 тыс.).



Среди факторов, которые способствовали уменьшению численности инвалидов, - внедрение современных медицинских технологий в практику лечения и реабилитации людей с ограничениями, совершенствование диагностики (в том числе в сфере выявления врожденных патологий плода и заболеваний в раннем возрасте у детей), реализация мер по предупреждению и профилактике инвалидности, улучшение условий труда. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и соцзащиты.