В Беларуси созданы все условия для счастливой жизни и творческого развития детей

Это отметил Президент Александр Лукашенко, выступая на новогоднем благотворительном празднике во Дворце Республики. На главную елку в Минск приехали более двух тысяч детей со всех регионов Беларуси [11 фото]

Красочное сказочное шоу подготовили лучшие творческие коллективы страны. Это новогоднее представление традиционно завершает ежегодную благотворительную акцию «Наши дети».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Для вас открыт широкий доступ к самым передовым технологиям. К слову, все, что вы хотите доброго и хорошего сделать в своей стране, в своей Беларуси, вы это можете сделать. У нас развиты все технологии: от компьютерных, космических, до самых передовых технологий строительства городов и сёл. Хотите получать знания, учитесь, ходите в прекрасную Национальную библиотеку. Закончите учебное заведение, будете умными, красивыми, счастливыми, ходите в оперный театр, в другие театры. Хотите быть спортсменами, ходите на спортивные площадки. Словом, в это непростое время, когда мы строили свою страну, мы постарались создать для вас все условия. Для того, что бы вы были умными, красивыми и счастливыми.

Вместе с детьми глава государства посмотрит музыкальное шоу. В зале юные победители международных, республиканских и региональных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований. А также дети, которые остались без попечения родителей, воспитанники опекунских и приемных семей.