В Беларуси создана государственная комиссия по подготовке и проверке вступительной кампании-2009

Соответствующий указ подписал Президент. Эксперты проконтролируют, как абитуриентам предоставляют равные возможности при поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения. Примут меры по устранению выявленных нарушений законодательства, а также будут вести приём граждан и рассмотрят обращения абитуриентов и их родителей. Кроме того, госкомиссия контролирует ход проведения централизованного тестирования. В состав госкомиссии включены руководители госорганов различного уровня, депутаты, представители общественных организаций. Ее возглавляет заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Рубинов.