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В Беларуси создали комиссию по контролю за вступительными испытаниями

05 апреля 2022 18:43
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Новости Беларуси. В Беларуси создали госкомиссию для контроля за проведением вступительных испытаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси создали комиссию по контролю за вступительными испытаниями-1

Согласно указу Президента, который глава государства подписал 5 апреля, в нее вошли парламентарии, руководители госорганов, представители общественных организаций, КГК. Председателем комиссии назначен заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Ее цель – создание для абитуриентов равных возможностей при поступлении в вузы и учреждения среднего специального образования.

# Государственная политика # общество # Игорь Петришенко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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