В Беларуси создали комиссию по контролю за вступительными испытаниями

Новости Беларуси. В Беларуси создали госкомиссию для контроля за проведением вступительных испытаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно указу Президента, который глава государства подписал 5 апреля, в нее вошли парламентарии, руководители госорганов, представители общественных организаций, КГК. Председателем комиссии назначен заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Ее цель – создание для абитуриентов равных возможностей при поступлении в вузы и учреждения среднего специального образования.