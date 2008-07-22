В Беларуси создается агентство по возмещению банковских вкладов

Таким образом государство гарантирует вкладчикам сохранность и возврат их сбережений. Речь пока идет о суммах не более 5 тысяч евро. Таких вкладов в белорусских банках большинство.

Большинство белорусов понимает: если деньги лежат в банке, значит они действительно работают. Подтверждение тому цифры. За пять лет банковские вклады населения увеличились в 10 раз. С ростом благосостояния Нацбанк простимулировал принятие важных социальных законов. "Закон об ипотеке", а сейчас и закон "О гарантированном возмещении банковских вкладов", который вступит в силу 1 января следующего года.



Прибыль белорусских банков в этом году выросла на 60%. А значит появились дополнительные деньги для модернизации, внедрения IT-технологий и потребительского кредитования. Сегодня в банковской среде заговорили о белорусском феномене-рост вкладов в нашей стране опережает официальный прирост доходов, а самые активные вкладчики-не предприниматели, а пенсионеры. Люди, которые сначала семь раз подумают и только после этого доверят банку драгоценные сбережения.

Впрочем и пенсионерам, и остальным вкладчикам волноваться нечего. В случае банкротства банка, их интересы защитит закон. Возмещением вкладов будет заниматься специальное агентство. Средства агенства-это первоначальные взносы правительства и Нацбанка. В сумме один миллион евро. Кроме того, в резервы Агентства будут поступать обязательные взносы банков.

Максимальный размер гарантированного возврата денег будет пять тысяч евро. Если учесть, что в среднем банковский вклад белоруса не превышает тысячу евро, вполне достаточно. К примеру Россия и Украина начинали с небольших сумм гарантированного возврата депозитов. Сейчас это сума равна 6 и 11 тысячам евро соответственно.

Уже через два года, говорят специалисты Национальная банковская система будет конкурентоспособной на Европейском рынке. А для этого каждый банк кроме нормативного капитала в 10 млн евро должен иметь отлаженную систему управления рисками. А вклады должны работать, как на человека, так и на государство.