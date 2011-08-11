В Беларуси совершенствуется применение упрощенной системы налогообложения

Соответствующий указ подписал президент.

Право на применение упрощенной системы теперь имеют организации и предприниматели, чья валовая выручка не превысит 12 миллиардов рублей за год.

Помимо этого, небольшим структурам с численностью работников не более 15 человек, а также индивидуальным предпринимателям можно будет не вести бухгалтерский расчет и отчетность, а делать запись в книге учета доходов и расходов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ольга Тарасевич, заместитель начальника управления прямого налогообложения Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

Организации и индивидуальные предприниматели, которые применяли в 2011 году упрощенную систему налогообложения, но по причине превышения критерия выручки, установленного Налоговым Кодексом, перешли на общий режим налогообложения, либо организации и индивидуальные предприниматели, которые сегодня продолжают применять упрощенную систему налогообложения, будут продолжать ее применять до достижения выручки 12 миллиардов с уплатой налога на добавленную стоимость и 3 миллиарда 400 без уплаты налога на добавленную стоимость.