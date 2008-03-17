В Беларуси составили карту браконьерства

Госинспекция охраны животного и растительного мира создала информационную базу данных о районах, где наиболее часто нарушают природоохранное законодательство. Кроме того, составлены карты республики, на которые нанесены "излюбленные места" браконьеров. Чаще всего они промышляют в Минской и Витебской областях.



В 2007 году сотрудники госинспекции выявили более 14 тысяч нарушений. Более 8 тысяч из них - в сфере рыболовного законодательства. В минувшем году выявлено и около тысячи нарушений правил охоты. У браконьеров изъято более 500 охотничьих ружей, половина из которых оказались незарегистрированными.