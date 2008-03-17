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В Беларуси составили карту браконьерства

17 марта 2008 12:02
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Госинспекция охраны животного и растительного мира создала информационную базу данных о районах, где наиболее часто нарушают природоохранное законодательство. Кроме того, составлены карты республики, на которые нанесены "излюбленные места" браконьеров. Чаще всего они промышляют в Минской и Витебской областях.

В 2007 году сотрудники госинспекции выявили более 14 тысяч нарушений. Более 8 тысяч из них - в сфере рыболовного законодательства. В минувшем году выявлено и около тысячи нарушений правил охоты. У браконьеров изъято более 500 охотничьих ружей, половина из которых оказались незарегистрированными.
# общество

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