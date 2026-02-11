В Беларуси сокращён перечень документов для многих административных процедур

В Беларуси упрощен целый ряд административных процедур. Сегодня, 11 февраля, вступил в силу соответствующий указ Президента. Он разработан с учетом реального опыта, а также предложений граждан и ряда ведомств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, плату за услуги теперь подтверждают через электронную систему ЕРИП. Многие данные автоматически запрашивают из существующих государственных баз данных. Сокращены и сроки проведения тех или иных административных процедур. Так, акт по проверке строительства теперь выдают за 20 дней, раньше было месяц. Расширены и права граждан – в частности, упрощен порядок получения согласия соцслужб на отчуждение жилья в интересах несовершеннолетних.