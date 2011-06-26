В Беларуси сокращается финансовая нагрузка на инвесторов в сфере развития придорожного сервиса

В выигрыше окажутся все: и те кто в пути, ведь нормально поесть и отдохнуть в дороге пока проблема, и те, кто захочет на этом заработать. Эта экономическая ниша, а учитывая транзитное положение Беларуси, читай золотая жила, пока почти свободна.

Это придорожное кафе знают даже за границей. Слава о нем идет на многие километры и уже очень давно. А ведь начинали владельцы с обычного вагончика, где сами себе были повара, бухгалтеры и дворники. За клиента боролись на кухне: домашним меню удивляли каждого. Но главное блюдо, гостеприимство, здесь всегда подавали горячим.

Хозяин кафе не скрывает: в этом бизнесе надо не просто работать хорошо, надо душу вкладывать.

Виктор Ермакович, предприниматель:

Предпринимателю надо практически жить и работать с персоналом.

Надо, чтобы клиент пришел и ушел довольным. Мы без клиента здесь не нужны. Все упирается в клиента. Слова «клиент всегда прав» мне нравятся.

18 лет Виктор Ермакович не был в отпуске. И это тоже о многом говорит. На стенах – признание труда: дипломы лучшего предпринимателя Брестчины, грамоты и благодарности. За эти годы тот самый обычный вагончик стал настоящим постоялым двором. Здесь обслуживают в комплексе. Причем один из самых важных пунктов закона бизнеса, конкуренция, сама отрегулировала цены.

Номер в гостинице стоит 80 тысяч в сутки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Условия – люкс. Кондиционер, телефон, телевизор и просто приятная атмосфера.

Одним словом, поел, поспал, отдохнул. А последнего здесь, в прямом смысле, пруд пруди. Почти болото превратили в зону отдыха.

Елена Ковалева, директор кафе:

Клиенты приезжали и спрашивали, где тут озеро. То есть, они его просто не видели. Пришлось поднимать уровень, потому что болото было. То есть, очень много работы проделано.

За клиента, конечно, надо бороться. Это качественная продукция, это обслуживание на уровне, и вообще клиента просто надо любить.

Алексей Котович, водитель-дальнобойщик:

Я лет шесть назад сюда ездил, направляясь на Украину, и тогда получалось заезжал, здесь и ночевал, здесь и стоянка охраняемая, и кормят неплохо.

Клиенту здесь явно понравилось. Уезжает дальнобойщик с улыбкой. Впрочем, судя по наличию фур на стоянке, у водителей-международников кафе пользуется особым успехом.

Владислав Севостьянов, водитель-дальнобойщик:

Я сам из Волгограда. Постоянно ездим в Европу и все время здесь останавливаемся. Хорошее обслуживание, летом кондиционер, обстановка приятная.

Кухня, по словам посетителей, пальчики оближешь. По вкусу и цены. Мясо у владельцев с собственной фермы, которую открыли на прибыль от кафе. Та же отбивная изначально стоит дешевле. Да и подают заказ в течение 10 минут.

Сергей Павлов, водитель:

Жалко, что по Беларуси нет такого развитого сервиса. Потому что по трассе от Минска до Бреста, наверное, один такой пример. Больше подобного нет.

О том, что подобного нет, может быть и громко сказано, но в том, что сервис во многих придорожных кафе хромает, сомнений нет.

Сегодня частник – более эффективный владелец. Судите: объект общепита вдоль той же трассы М1. Принадлежит одному из мясокомбинатов Брестчины. С виду ничего. Внутрь не то, чтобы не зайти, но как-то привыкли уже к обслуживанию на уровне. На зале одна официантка, заказ ждут до получаса, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Посетитель кафе:

Приехал 15 минут назад, заказ взяли, но до сих пор не принесли. Там девочка одна бегает, она только что приняла заказ.

Вадим Устюхин, водитель:

У нас же все идет по времени, надо уложиться в 45 минут.

Кухня здесь неплохая, но дороже.

Хотя на меню здесь не жалуются. С другой стороны, приятного аппетита клиенту желают на грязном столе, есть, судя по всему, предлагают без приборов. Сервировка отсутствует в принципе.

Сегодня развитие придорожного сервиса идет в соответствие с Законом об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. Ежегодно в стране строится и реконструируется порядка 20 АЗС, 40 пунктов общественного питания, около 10 новых гостиниц. Чтобы выйти на качественно новый уровень, строить предлагают комплексы. В одном месте магазин, кафе, гостиница, стоянка. Одним словом, то, на чем другие уже давно зарабатывают деньги.

Трасса М1 – основная транспортная магистраль, по которой ежедневно страну пересекают тысячи фур, проезжают множество туристов. Однако инфраструктура вдоль обочины развита лишь близ крупных населенных пунктов. Стоит отъехать дальше, и все это не то чтобы заканчивается, но встречается куда реже. Хотя, казалось бы, собственный объект придорожного сервиса мог бы принести неплохой доход. Беларусь, как известно, транзитная страна.

И здесь, казалось бы, дело за бизнесменами. Ведь больших налоговых льгот на развитие придорожного сервиса не предоставляют, пожалуй, нигде. Инвестор освобождается от подоходного и налога на прибыль в течение пяти лет. Может взять кредит всего под 8% годовых, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В этом году подписан еще один Указ Президента, который дополнительно освобождает от земельного налога и арендной платы на весь период строительства и в течение двух лет после открытия. То есть, человеку дают возможность стать на ноги. И сравнивать, сколько трудов стоило открыть то же кафе еще в прошлом веке, как-то некорректно. Однако особой активности как не было, так и нет.

Сергей Леончик, главный специалист управления содержания дорожной сети Департамента «Белавтодор»:

Перед нами всегда ставилась задача, чтобы равномерно по всем дорогам распределили эти объекты. Если раньше это было возможно, государство само оговорило, само тратило деньги и само размещало через определенные промежутки, то сегодня заставить человека построить объекты на удалении от крупного населенного пункта невозможно.

Департаментом разработана генеральная схема развития придорожного сервиса. На магистральных дорогах строить можно только в соответствие с этой схемой. Но вкладывать деньги в отведенные площадки инвестора не заставить. А уж про дороги местного значения и разговор не идет.