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В Беларуси сохраняются сложные условия погоды из-за штормового циклона

09 октября 2023 08:10
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Новости Беларуси. В Беларуси сохраняются сложные условия погоды из-за штормового циклона. Накануне порывы ветра местами достигали 25-30 метров в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси сохраняются сложные условия погоды из-за штормового циклона-1

Больше всего от непогоды пострадали Бобруйский, Пуховичский, Барановичский, Гомельский и Минский районы. Падение деревьев и веток на линии электропередачи привело к отключениям электричества.

В Беларуси сохраняются сложные условия погоды из-за штормового циклона-4

В восстановительных работах задействовали более 230 аварийных бригад и 242 единицы техники. На это утро перебои в электроснабжении зафиксированы в 11 населенных пунктах страны.

По данным МЧС, 8 октября было зафиксировано более 240 случаев падения деревьев, в том числе на авто. 32 машины повреждены. А в Горецком районе стихия нанесла ущерб жилому дому и четырем сельхозпостройкам. О пострадавших не сообщается. Сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду прогнозируется и сегодня, 9 октября. Ожидаются кратковременные дожди, а в некоторых районах возможен мокрый снег.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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