В Беларуси собран первый миллион тонн зерна и рапса

Впереди еще много кропотливой работы. Больше ее, конечно, на севере страны. Ведь южные регионы приступили к уборке, можно сказать, в полном объеме. К страде готовы и в Витебской области. Там техника вышла в поле в небывало ранние сроки. Палящее солнце не дало колосу набрать полную силу. Если темпы опережают прошлогодние, то урожайность зерновых из-за летней жары и нехватки влаги ниже.