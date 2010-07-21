В Беларуси собрали первый миллион тонн зерна

Президенту Александру Лукашенко о ходе уборочной кампании сегодня доложили губернаторы Витебской и Гродненской областей. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

На сегодняшний день в этих регионах убрано примерно по 6% площадей зерновых, заканчивается уборка озимого рапса. Как доложили Главе государства Александр Косинец и Семен Шапиро, в ближайшие день-два области выйдут на массовую уборку зерновых с темпом около 5% ежедневно.

В связи со сложными погодными условиями глава государства обратил внимание губернаторов на необходимость наращивания темпов уборки, ее качество, минимизацию потерь выращенного урожая. Он также потребовал своевременно и рационально провести уборку соломы, использовать ее как органическое удобрение, а также обеспечить посев озимого рапса в оптимальные сроки. Президент в конце этой недели совершит рабочую поездку по Брестской и Гродненской областям, а на следующей неделе проинспектирует другие регионы страны.



И уже сегодня в закрома страны поступил первый миллион тонн зерна нового урожая. В Минсельхозпроде подтвердили, что кампания набирает обороты и хозяйства страны обеспечены всем необходимым для этого в полном объёме.

Леонид Маринич, заместитель министра сельского хозяйства Республики Беларусь:

Из положенных 1530 зерноуборочных комбайнов поставили 1690. То есть, сверх плана дали селу зерноуборочных комбайнов. Что будет способствовать повышению темпов уборки. Топливом обеспечены: Правительством приняты все меры по выделению кредитных ресурсов. Я считаю, что сегодня особых беспокойств по началу уборки мы не имеем.

