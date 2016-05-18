В Беларуси снижается уровень безработицы, количество вакансий растет – Минтруда

Новости Беларуси. Снижение уровня безработицы зафиксировано в некоторых регионах Беларуси. По данным Минтруда, более чем на 3,5 тысячи выросло и количество вакансий. Около 9 тысяч рабочих мест создано на новых производствах. Тем временем число обращений в органы социальной защиты, которые помогают с трудоустройством, снижается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прогнозируется, что число вакансий будет расти и дальше. Это связано с сезонными работами, которые особо востребованы с наступлением тепла. Так, к горячим предложениям сегодня можно отнести трудоустройство в строительные организации и летние кафе.

По прогнозам, уровень безработицы на конец года не должен превысить 2%.