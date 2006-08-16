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В Беларуси сезонный ажиотаж на школьную одежду

16 августа 2006 07:50
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Она сейчас пользуется повышенным спросом. Только в Центральном универсальном магазине костюмов и платьев продали на 600 миллионов рублей.

Врачи-гигиенисты исследуют ткани школьной одежды на соответствие натуральных и синтетических волокон. 15 августа они посетили один из столичных универмагов.

Столичные магазины предлагают деловой стиль школьной одежды. В Министерстве образования планировали ввести в каждом учебном заведении свои индивидуальные лекала, модели и  цвета. Но для этого необходимо совершить реформу в лёгкой промышленности.  Сейчас родителей и учеников больше интересуют фасоны костюмов. А врачи-гигиенисты следят за тем, чтобы в состав одежды входили натуральные ткани. Нарядные костюмы из искусственных волокон можно надевать только на "выход". Повседневная же одежда, в которой ребёнок проводит целый день, должна быть комфортной и воздухопроницаемой. При этом  процент химического волокна не должен превышать отметку - 50.
 
Единой школьной формы в Беларуси нет. Хотя специалисты  ратуют за единообразие. Большинство же родителей сожалеют, что ребёнка лишают возможности проявить индивидуальность в  одежде.

# общество

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