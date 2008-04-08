В Беларуси сезон дождей

Водные заторы сегодня периодически возникали на дорогах столицы. Не везде ливневая канализация могла справиться с мощными потоками воды.

А в Витебской области из-за сильного ветра и грозы на 46 минут был обесточен Толочинский район. Прогнозы синоптиков не обнадеживают - ливни и шквалистый ветер продолжатся до конца недели.

Беларусь в очередной раз в центре циклона. Он принес в страну град и грозы. На штормовой карте в гидрометеоцентре все населенные пункты сегодня отмечены красным. Стихия гуляет по всей стране. Ветер до 20-ти метров в секунду и сильный ливень.

Погода сегодня капризничает и в странах-соседках. В Польше тот же циклон оставил без света несколько населенных пунктов и крупный город Щецин. Там до сих пор не возобновлено электроснабжение. Не ходят трамваи, отменены занятия в школах, заблокированы дороги.

Сильный ливень, ветер, а местами - град. В белорусской столице погода сегодня менялась чуть ли не каждые полчаса. Но разрушений и материальных убытков стихия не принесла. Даже транспорт ходил в обычном режиме.

Самая болезненная тема в дождливую погоду - ливневки. Они не всегда справляются с потоками воды и возникают подтопления. Самый опасный район в столице - Немига. Прошлым летом здесь за пару минут затопило всю улицу. Чтобы обеспечить сток ливневых вод с центральных магистралей, в том числе с Немиги, в Минске строят новый подземный коллектор-водосборник. Как говорят в метеоцентре, апрель не порадует солнечной погодой. Пока прогноз благоприятен только для продавцов зонтиков.

