В Беларуси сегодня завершается перепись населения

Уже опрошено почти 100% населения страны. По данным Белстата, наибольшая активность наблюдалась в первые дни.Сейчас переписчики дорабатывают те адреса, куда по каким-либо причинам не смогли попасть ранее. К акции большинство белорусов отнеслись доброжелательно и с пониманием. И всё же случаи отказа отвечать на некоторые вопросы переписного листа зафиксированы. Первые предварительные итоги опроса станут известны к февралю будущего года. Полная обработка всех данных завершится к 30 декабря 2011. Если по каким-либо причинам переписчик ещё не посетил Вас, есть время, чтобы позвонить на «горячую линию» Белстата. 8-801-100-30-30 (звонки со стационарных телефонов бесплатные).