В Беларуси сегодня отмечается День женщин

Историю праздника принято связывать с именем революционерки Клары Цеткин. В 1910 году на Международной конференции женщин-социалисток ее речь прозвучала, как призыв включиться в борьбу за равноправие. Впервые "8 Марта" отметили в Германии, Австрии, Швейцарии и Дании.



Волна феминистических настроений дошла до Беларуси в 1926 году. Женский праздник, как писали тогда газеты, "вкоренился в быт белорусской советской работницы". В СССР довольно долго праздник 8 Марта был будним днем, и лишь в 1965 году он был объявлен выходным.



Позже некоторые государства отказались от этого праздника. В нашей же республике он остался, изменилось только название - теперь это День женщин.



За свою вековую историю - День борьбы работниц за экономические, политические и социальные права - стал днем, когда все женщины просто ждут внимания, принимают поздравления, подарки и цветы.