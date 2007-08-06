В Беларуси сегодня отмечается День железнодорожных войск

Указом Николая Первого 6 августа 1851 года началось формирование воинских подразделений для строительства в России первых стальных магистралей.

На территории Беларуси первый такой батальон сформирован в Барановичах в 1876 году. Здесь же была образована и первая железнодорожная бригада. Отдельным самостоятельным видом войск военные железнодорожники стали в октябре 1904 года. Дата празднования Дня железнодорожных войск Беларуси установлена указом Президента Беларуси в 1998 году.

В преддверии Дня железнодорожника, на привокзальной площади Калинковичей появился памятник Паровозу-ветерану. Здесь решили увековечить память тружеников стальной магистрали прошлого века. За плечами паровоза миллионы тонн перевезённых грузов и сотни тысяч километров железнодорожных путей, которые он перевозил в течение 25-ти лет вплоть до 1976 года.

После выхода "на пенсию" машина продолжала служить людям: с её помощью обогревалось местное локомотивное депо. Теперь паровоз-ветеран занял почётное место главной достопримечательности Калинковичей.

