В Беларуси сегодня — День знаний

В учреждениях образования республики проходят торжественные линейки и другие праздничные мероприятия. В нынешнем учебном году к занятиям приступят около двух миллионов человек, а впервые за парты сядут более 86 тысяч первоклассников.

По традиции они получат подарок от Александра Лукашенко — книгу «Беларусь — наша Радзіма». В этом году учебное пособие значительно переработали, добавили в него новые страницы, интересные факты и авторские работы фотомастеров. Традиционно каждый учебный год в школах страны начинается с урока на белорусском языке. И посвящен он родной стране. Тема нынешнего — «Беларусь – краiна маей будучыні!».

С Днём знаний учащихся, студентов, аспирантов, учителей и научно-педагогических работников поздравил Президент Александр Лукашенко.

«Белорусская система образования является национальной гордостью страны, тем достоянием, которое помогает нам добиваться успеха и признания в мире. В соответствии с требованиями сегодняшнего дня приоритетами социальной политики являются совершенствование содержания и повышение качества образования», — отмечено в поздравлении главы государства.