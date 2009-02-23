В Беларуси сегодня - День защитника Отечества

Вооруженные Силы отмечают 91 годовщину со дня образования. Этот день по праву в нашей республике всенародный праздник, день памяти мужества и героизма всех поколений защитников родины.

Современные армейцы с честью продолжают славные героические традиции дедов и отцов. И делают всё для военной безопасности государства. У нашей армии достаточный уровень бое-готовности и бое-способности, она компактна и мобильна, хорошо обучена и оснащена.

По всей стране сегодня проходят праздничные мероприятия, а к памятникам и монументам воинам, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной, приносят цветы и венки. По традиции, Глава государства сегодня возложил венок к монументу на площади Победы в Минске. Минутой молчания память погибших почтили высшие должностные лица страны, депутаты, представители дипмиссий, руководители ветеранских, профсоюзных и молодёжных организаций.

С последним ударом в набат зазвучали аккорды государственного гимна Беларуси. Затем церемонию продолжил торжественный марш сводной роты почетного караула.

Президент Александр Лукашенко поблагодарил иностранных гостей за приезд в нашу страну и поздравил с праздником руководящий состав Вооруженных сил Беларуси.



