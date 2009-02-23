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В Беларуси сегодня - День защитника Отечества

23 февраля 2009 15:30
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Вооруженные Силы отмечают 91 годовщину со дня образования. Этот день по праву в нашей республике всенародный праздник, день памяти мужества и героизма всех поколений защитников родины.

Современные армейцы с честью продолжают славные героические традиции дедов и отцов. И делают всё  для военной безопасности государства. У нашей армии  достаточный уровень бое-готовности и бое-способности, она компактна и мобильна, хорошо обучена и оснащена.

По всей стране сегодня проходят праздничные мероприятия, а к памятникам и монументам воинам, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной, приносят цветы и венки. По традиции, Глава государства сегодня возложил венок к монументу на площади Победы  в Минске.  Минутой молчания память погибших почтили высшие должностные лица страны, депутаты, представители дипмиссий, руководители  ветеранских, профсоюзных и молодёжных организаций.

С последним ударом в набат зазвучали аккорды государственного гимна Беларуси. Затем церемонию  продолжил   торжественный марш сводной  роты  почетного  караула.

Президент Александр Лукашенко поблагодарил иностранных гостей за приезд в нашу страну и поздравил с праздником руководящий состав  Вооруженных сил Беларуси.


 

# общество

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