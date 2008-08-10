В Беларуси сегодня - День строителя

В нашей стране в этой сфере работает почти 270 тысяч человек. Ежегодно в республике реализуются крупномасштабные проекты.

В последнее время Беларусь часто сравнивают с грандиозной строительной площадкой. За последние годы в стране построено новое здание Национальной библиотеки, подземный торговый центр "Столица", гребной канал в Бресте, реконструирован летний амфитеатр в Витебске. А в этом году планируется ввести в строй более 5 миллионов кв.м жилья. В строительном деле разбирались наши корреспонденты.

Сергей Евгеньевич с гордостью показывает первые результаты на главной стройке страны. На месте, которой в 2006 году не было ничего. А сегодня и до завершения не так и далеко, а все благодаря высоким темпам строительства. Возведение самого крупного спорткомплекса в Беларуси "Минск-Арена" собрало и лучших строителей. Работы кипит здесь круглые сутки без выходных.

"Минск-арена" - комплекс уникальный. Универсальная арена, велодром и ледовый дворец собраны в мини-город - такое сочетание аналогов не имеет. Своеобразно не только само сооружение, но и примененные технологии.

А своеобразие подземного строительство удивляет уже своим существованием. Подземный город "Столица" вполне мог бы померяться силами с самыми мощными наземными строениями. Такие комплексы будут и дальше появляться в центрах крупнейших городов. Согласитесь на земле лучше иметь места отдыха и массовых гуляний под открытым небом, а под землей торговые объекты.

Более чем полумиллионной армии белорусских строителей нужно сделать немало. В планах не только возведение социально-культурных объектов, но и увеличение темпов жилищного строительства.



