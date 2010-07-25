В Беларуси сегодня — День пожарной службы

Отпраздновать было решено с размахом — с утра по главному проспекту Минска прошла спасательная техника, не только новейшая, но и раритетная. Затем в парке Горького своё мастерство продемонстрировали кинологи и водолазы-спасатели.

С конной пожарной команды полтора столетия назад начиналась спасательная служба. Среди экипажа — четыре укротителя огня. Повозка снабжена всем необходимым: колокол, чтобы оповещать о пожаре, ведро и бочка, которая вмещада около 400 литров воды.

На суд зрителей — спецавто советских времен и новейшая белорусская техника. На главном проспекте и автомобили быстрого реагирования, и автолестницы. и даже экспериментальная мотоциклетная группа.

Энвер Бариев, министр по чрезвыйчаным ситуациям Республики Беларусь:

Мотоциклетная группа в составе трех мотоциклистов, один из которых медик — мы опробуем и будем транслировать этот опыт на крупные города страны, чтобы более оперативно и быстро реагировать на чрезвычайные ситуации.

Впрочем, спасатели демонстрировали не только технику, но и ровный строевой шаг, пожарную форму разных времен и умение играть на музыкальных инструментах..

Изюминка нынешнего праздника — шоу на воде. Свислочь превратилась в место нешуточных баталий. Здесь и катера, и водные суда на подушках, способные передвигаться даже по суше. Тем временем, на площадке в парке Горького рота почетного караула устроила плац-концерт.

Повелители огня и воды блеснули мастерством не только на земле, но и в воздухе. К слову, длина такой конструкции — 53 метра. Александр 20-этажный рубеж вместе со страхом преодолел давно. Работает на высоте птичьего полета уже 6 лет. Иногда становится страшно лишь из-за халатности людей.

Алексей Климашевич, старший пожарный ПАСЧ-3 Заводского РОЧС:

Зачастую техника не может вьехать во дворы жилых домов, так как гражданами ставятся личные автомобили, которые препятствуют проезду спецтехники.

На соседней площадке свое мастерство демонстрировали четвероногие профессионалы. Лабрадор Гинесса, по собачьим меркам, пенсионерка. За семь лет карьеры из под завалов спасла не один десяток людей. А сегодня с удовольствием играла с детьми.

Виктор Хорошко, старший прапорщик кинологической службы Республиканского отряда специального назначения:

У нас в службу отбираются только добрые собаки, которые должны иметь возможность спасать всех, независимо от того, что плохой человек, хороший. Должны спасать всех.

Брандспойты сегодня пользовались особой популярностью. Так спасатели спасали от жары.

Для детей такой праздник — настоящий подарок. Посидеть за рулем действующей пожарной машины — мечта каждого мальчишки. Восьмилетний Андрей с будущей профессией уже определился.

Андрей Тусков:

Мне эта профессия очень нравится. Я буду для этого хорошо учиться и заниматься спортом.

Тем временем, на сцене борцов со стихией поздравляли звезды эстрады. Да и сами укротители огня здесь продемонстрировали свои артистические способности. Однако, несмотря на праздничный размах, многие спасатели остались на службе.