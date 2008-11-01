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В Беларуси с сегодняшнего дня повышена тарифная ставка первого разряда

01 ноября 2008 16:52
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Она увеличилась на двадцать четыре и семь десятых процента и теперь составляет девяноста одну тысячу рублей.

Это позволит повысить зарплату бюджетников в среднем более чем на двадцать один процент. Напомню, предыдущее повышение для работников бюджетной сферы было первого апреля 2008 года.

И сегодня же в Беларуси начали действовать новые размеры минимальных потребительских бюджетов. Для семьи из четырёх человек он составляет 346 тысяч 190 рублей.  А бюджет прожиточного минимума с первого ноября в республике - 223 тысячи 660 рублей в среднем на душу населения.  Этот норматив будет действовать по 31 января 2009 года.

# общество

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