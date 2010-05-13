В Беларуси с официальным визитом находится Президент Вьетнама Нгуен Минь Чиет

Накануне вечером самолет Нгуена Минь Чиета приземлился в Национальном аэропорту «Минск».

Сегодня с азиатским лидером встретится Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Главы двух стран обсудят весь спектр белорусско-вьетнамских отношений. По итогам будет подписан ряд двусторонних документов.

В нашей стране высокий гость пробудет до 16 мая. Иностранная делегация не оставит без внимания и белорусско-вьетнамский бизнес-форум.

В ближайшие дни Нгуен Минь Чиет также посетит Музей Великой Отечественной войны, «Минск-Арену», мемориальный комплекс «Хатынь» и Березинский биосферный заповедник.

Отметим, что Вьетнам — традиционный торговый партнер Беларуси и входит в число основных рынков сбыта нашей тяжелой техники. За последние пять лет взаимный товарооборот возрос в четыре раза и в 2009 достиг 120 миллионов долларов. В ближайшее время стороны намерены увеличить эту цифру.