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В Беларуси с нового года упростится порядок утилизации брошенных автомобилей

10 августа 2011 11:55
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Подписанный президентом указ законодательно регулирует организацию их хранения и сбора.

Выявлять безхозные авто будут местные органы, в ведении которых находятся территории. Не исключено и создание специальной организации.

В настоящее время утилизации подлежат около 4,5 тысяч транспортных средств, которые, в частности брошены во дворах. До изъятия и отправки на переработку машина должна быть снята с учета в ГАИ. Извещение об этом и другие разъяснения собственник получит. Если владельца не установят, авто эвакуируют принудительно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # Белоруссия

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