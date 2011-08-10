В Беларуси с нового года упростится порядок утилизации брошенных автомобилей

Подписанный президентом указ законодательно регулирует организацию их хранения и сбора.

Выявлять безхозные авто будут местные органы, в ведении которых находятся территории. Не исключено и создание специальной организации.

В настоящее время утилизации подлежат около 4,5 тысяч транспортных средств, которые, в частности брошены во дворах. До изъятия и отправки на переработку машина должна быть снята с учета в ГАИ. Извещение об этом и другие разъяснения собственник получит. Если владельца не установят, авто эвакуируют принудительно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».