В Беларуси с нового года ликвидированы Мозырская и Пинская таможни

Новости Беларуси. Первая присоединена к Гомельской, вторая — к Брестской. Реформирование проведено по региональному принципу «одна область — одна таможня».

Освободившихся сотрудников направят в подразделения пунктов пропуска на литовском и польском участках границы. Именно там сейчас наиболее интенсивный товаро- и пассажиропоток. Время работы и специализация пунктов таможенного оформления не изменились.

Таким образом, в 2012 году в Беларуси действуют девять таможен: Брестская, Гродненская, Ошмянская, Витебская, Гомельская, Могилевская, Минская региональная, Минская центральная и таможня в Национальном аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.