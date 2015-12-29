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В Беларуси с 1 января увеличится минимальная зарплата

29 декабря 2015 16:53
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Новости Беларуси. С 1 января 2016 вырастет размер минимальной заработной платы. Он составит 2 миллиона 300 тысяч рублей. Такое решение содержится в постановлении Совета Министров.

Сейчас минимальная зарплата - 2 миллиона 100 тысяч рублей. При расчете учитываются экономические возможности бюджета, потребности работников в материальных благах, уровень занятости и производительности труда, прогноз по инфляции и средняя зарплата по стране.

Минимальная зарплата в течение года индексируется с учетом инфляции.

# общество # Государственная социальная политика

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