В Беларуси с 1 января увеличится минимальная зарплата

Новости Беларуси. С 1 января 2016 вырастет размер минимальной заработной платы. Он составит 2 миллиона 300 тысяч рублей. Такое решение содержится в постановлении Совета Министров.

Сейчас минимальная зарплата - 2 миллиона 100 тысяч рублей. При расчете учитываются экономические возможности бюджета, потребности работников в материальных благах, уровень занятости и производительности труда, прогноз по инфляции и средняя зарплата по стране.

Минимальная зарплата в течение года индексируется с учетом инфляции.