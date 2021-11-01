В Беларуси с 1 ноября вырос бюджет прожиточного минимума, выросли и пенсии

Новости Беларуси. Бюджет прожиточного минимума увеличивается в Беларуси. С 1 ноября он составит 288 рублей 1 копейку и будет действовать до февраля 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С ростом этой величины изменяются и некоторые надбавки, встроенные в систему социальной защиты, а также отдельные выплаты. В том числе вырастут размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, социальные пенсии и повышения к ним, предусмотренные для отдельных категорий пенсионеров, и некоторые другие выплаты. В 2021 году перерасчет бюджета прожиточного минимума уже четвертый. По сравнению с нормативом, который действовал на эту дату год назад, он увеличился на 11,6 %.