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В Беларуси с 1 ноября вырос бюджет прожиточного минимума, выросли и пенсии

01 ноября 2021 06:31
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Новости Беларуси. Бюджет прожиточного минимума увеличивается в Беларуси. С 1 ноября он составит 288 рублей 1 копейку и будет действовать до февраля 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси с 1 ноября вырос бюджет прожиточного минимума, выросли и пенсии-1

С ростом этой величины изменяются и некоторые надбавки, встроенные в систему социальной защиты, а также отдельные выплаты. В том числе вырастут размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, социальные пенсии и повышения к ним, предусмотренные для отдельных категорий пенсионеров, и некоторые другие выплаты. В 2021 году перерасчет бюджета прожиточного минимума уже четвертый. По сравнению с нормативом, который действовал на эту дату год назад, он увеличился на 11,6 %.  

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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