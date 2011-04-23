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В Беларуси с 1 июля расширяются возможности получения одноразовых субсидий на жилье

23 апреля 2011 18:05
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Соответствующий указ подписал президент.

Молодым семьям, а также гражданам, постоянно проживающим и работающим в сельской местности, не имеющим внеочередного права на предоставление одноразовых субсидий на строительство или приобретение жилых помещений, будет предоставляться таковая на погашение задолженности по льготному кредиту. Но не в процессе строительства или приобретения жилого помещения, а после ввода дома в эксплуатацию или приобретения квартиры.

Нововведение позволит расширить количество получателей данной государственной поддержки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства

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