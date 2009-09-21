В Беларуси родились дети мира

Младенцам, появившимся на свет 21 сентября, присвоено почетное звание «Дитя мира».

Эту добрую традицию заложил «Белорусский фонд мира». Кстати, в Витебской области такое звание дети получают впервые. Особенный статус новорожденных подтвердят специальные дипломы.

- Разработали сертификат, который будет вручен родителям тех детей, которые получат жизнь именно в Международный день мира 21 сентября. К сертификату будет приложен ценный подарок, - рассказала Зоя Крот, и. о. председателя Витебского областного отделения Белорусского фонда мира.

Суеверные скажут: «дети понедельника невезучие». Но этой малышке повезло. Сегодня не только понедельник, но и Международный день мира. Долгожданную дочку Елена мечтала назвать Маргарита. А теперь задумалась, не назвать ли девочку в честь праздника созвучным именем Мирослава.

- Мирослава – тоже отличное имя. Сейчас модно старославянскими именами называть, так что, может быть, так и назовем, - сказала Елена Болдыш, мама новорожденной.

А этот малыш появился на свет за полчаса до приезда съемочной группы. Татьяна должна была родить на неделю позже. Но ребенок решил поторопиться и родиться в День мира. Такое совпадение стало полной неожиданностью для молодой мамы.

- Совсем не ожидали, потому что завтра должна была ложиться в больницу и только через неделю родить. Мы очень рады! – говорит Татьяна Карпенко, мама новорожденного.

К слову, только в минувшем году 80 малышей стали детьми мира. Сколько новорожденных принес день сегодняшний, станет известно 14 октября в День матери. Именно в этот праздник счастливчики нынешнего года получат заветные сертификаты!