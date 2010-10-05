В Беларуси родилась первая в этом году тройня

Сразу три девочки родились в Гродно после искусственного оплодотворения.

К рождению сразу троих детей Александра Германович готовилась все девять месяцев беременности. После экстракорпарального оплодотворения молодая мама находилась под постоянным наблюдением медиков. По началу, признается женщина, было немного страшно. Помогала поддержка мужа и родственников

Имена новорожденным девочкам пока не придумали. Эту обязанность взял на себя отец. Александра уверена, что особых проблем с дочками быть не должно — ведут они себя достаточно смирно.

Новорожденные чувствуют себя хорошо. Поэтому уже через две недели многодетную маму выпишут из роддома.

Рождение троих детей для Гродненского перинатального центра — событие знаковое, но не уникальное. Ежегодно здесь рождается по одной тройне, а в 2007 году их было сразу две.

Людмила Кеда, заместитель главного врача Гродненского областного клинического перинатального центра:

За 9 месяцев 2010 года родилось 2627 новорожденных. По сравнению с прошлым годом, это на 35 новорожденных больше.

Семье Германович уже присвоен статус многодетной. А значит, без поддержки государства она не останется. Кроме положенных единовременных пособий социальные службы им готовы бесплатно предоставить няню.

Нина Тиханович, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защиты Гродненского облисполкома:

Предусмотрено льготное обеспечение жильем, в том числе льготным кредитованием. Кроме того, ряд льгот предусмотрено в сфере трудовых и налоговых отношений.

Новое жилье, признается молодая мама, теперь им будет как никогда кстати. Места в трехкомнатной квартире вроде бы и много, но для пятерых человек явно не достаточно.

Юрий Карнелович, Николай Лапин. Телекомпания СТВ, Гродно.