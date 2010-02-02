В Беларуси регламентировано использование национального сегмента сети интернет

Соответствующий Указ подписал Президент. Речь идет об элементарной защите рядовых пользователей, а также повышении качества и удешевлении интернет-услуг.

Теперь национальный сегмент виртуальной сети будет работать по регламентированным законам. По таким же, которые работают в реальном мире. В Указе Президента Беларуси об интернете четко прописано, как защитить интересы реальных потребителей в виртуальности, а еще как повысить скорости и удешевить мегабайты.

Вячеслав Юхнович, генеральный директор компании «Космос-ТВ»:

– Цифры говорят сами за себя, что цена на интернет, по сравнению с нашими соседями – Украиной, Россией и Прибалтики, для белорусских пользователей остается еще очень высокой. А если взять Европу, то там интернет в сотни раз дешевле, чем у нас.

А ведь основная масса белорусских пользователей – это молодежь. Сегодня в виртуальном арсенале у студентов – все – от Британского национального архива до реферата однокурсника.

Дмитрий Щурук, студент факультета непрерывного и дистанционного обучения БГУИР:

– Намного проще найти конкретную информацию по конкретному предмету в интернете, чем тратить время на дорогу в библиотеку, ожидание книг. Это очень затратно и современному студенту на это порой просто не хватает времени.

Но когда приходит время платить по интернет-счетам, даже отличникам – не до улыбок. Наши студенты в складчину покупают траффик, а преподаватели – как могут идут навстречу.

Василий Бондарик, декан факультета непрерывного и дистанционного обучения БГУИР:

– Кому очень дорого скачивать информационные материалы из интернета – у нас есть инженер-программист, который в рабочее время готов выдать эти материалы, кому дешевле прийти сюда с флешкой или с компакт-диском.

Поэтому более 3,5 миллионов белорусских интернет-пользователей с нетерпением ждут, когда глобальная сеть станет дешевле и быстрее. Как когда-то стала доступнее мобильная связь, когда на рынок вышли конкуренты, которые сбили цены монополиста. Но на одной чаше весов сколь преимущества, столь и угрозы. Не редки случаи, когда простое общение с одноклассниками может обернуться не только потерей информации с личного компьютера, но и потерей денег с личного кошелька, причем как виртуального, так и реального.

Дмитрий Филимонов, заместитель директора компании-резидента парка высоких технологий:

– Мошенничество с кредитными картами в интернете очень сильно развито. Если безопасность не будет поддерживаться в системе на достаточно широком и хорошем уровне, – это не интернет-банк. Потому, что будут доступны номера карт, а соответственно они будут доступны для мошенников, и они смогут с этих карт увести деньги. Поэтому одно из первых мест занимает безопасность.

Новый Указ позволит родителям быть уверенными в защищенности своих детей, проводящих в сети все свое свободное время. Интернет-провайдеры ограничат доступ к информации, которая пропагандирует насилие, жестокость и содержит порнографические материалы.

Юрий Зиссер, генеральный директор интернет-компании:

– Интернет – такая же часть жизни, как и все остальное. И те же законы там действуют. И нельзя делать в интернете то, чего бы вы никогда не стали делать в реальной жизни.

Вздохнут спокойно и творческие люди, чьими шедеврами, зачастую бесплатно любят пользоваться «кибер-пираты». Указ Президента обяжет все размещенные в интернете музыкальные, художественные, в общем, любые авторские произведения сопровождать гиперссылкой на первоисточник.

Николай Кураев, генеральный директор компании-резидента парка высоких технологий:

– Защита интеллектуальной собственности – это тоже очень важная вещь. Взять, к примеру, Швецию. Казалось бы, страна максимальных свобод. Но когда некоторые попытались использовать в коммерческих целях распространение нелицензионного программного обеспечения, государство было вынужденно вмешаться в это дело и указать на неправильное использование интеллектуальной собственности.

А еще в глобальной сети станет проще, например, заказать талончик к участковому врачу или узнать, как работает местный ЖЭС. Ведь все государственные организации и их официальные сайты будут обязаны постоянно обновляться и содержать достоверную информацию о графике работы и точные координаты.

Добавим, что вступит Указ Президента в силу 1 июля 2010 года.

Александра Кулакова, Валерий Науменко, СТВ.