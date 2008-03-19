В Беларуси разворачивают масштабную работу по предупреждению наркозависимости

Наркологи ставят на профилактику, силовики - на борьбу с наркодилерами.С 6 апреля карательные меры к торговцам особо опасными веществами будут ужесточены, усилится и пропаганда жизни без наркотиков.



По официальным данным в Беларуси около 11 тысяч наркобольных. Это значит, за последние 10 лет употребление наркотиков выросло в 4 раза. Хуже всего ситуация в Светлогорске, Солигорске, Пинске и Волковыске. За год в республике на 800 наркоманов становится больше.



Однако если в 90-е по доброй воле на лечение ложились лишь 3-5%, то сегодня - уже 20%. За счет лечения ежегодно одна тысяча человек снимается с наркологического учета. Однако, учитывая географическое положение Беларуси, постоянно возникают новые угрозы - транзит наркотиков и сырья для их изготовления.



МВД Беларуси также инициировало разработку госпрограммы противодействия наркоторговле на 2009-2013 годы. В ней будет предусмотрена не только оперативная работа, но и масштабная профилактика. В ближайшие два года планируется провести национальное социсследование о наркопотреблении в Беларуси. Его результаты позволят более реально определить число наркозависимых в стране.