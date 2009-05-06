В Беларуси разрешена реклама алкогольных напитков на сайтах их производителей

Такая норма закреплена декретом Президента Беларуси № 4 от 5 мая

Документом вносятся изменения и дополнения в декреты Президента от 9 сентября 2005 года № 11 и от 29 февраля 2008 года № 3, а также признаются утратившими силу декрет от 14 декабря 2005 года № 18 и отдельные положения декретов Президента. Декрет подготовлен в целях реализации статьи 37 закона от 27 августа 2008 года «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта», который вступил в силу 4 марта 2009 года.

Документом исключается из декрета от 9 сентября 2005 года № 11 «О совершенствовании государственного регулирования производства, оборота и рекламы пива, алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» норм, перенесенных в закон, а также норм, касающихся государственного регулирования рекламы, которые включены в закон Беларуси «О рекламе».

В Декрете № 11 остаются нормы, устанавливающие административную ответственность, а также некоторые особенности аннулирования специальных разрешений (лицензий) на право производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта, прекращения и приостановления их действия.

Положения декрета обеспечивают приведение законодательства страны в соответствие с ее международными обязательствами, расширяют права предприятий товаропроизводителей в рекламе своей продукции при ее поставках на экспорт и одновременно сохраняют надлежащий государственный контроль за производством и оборотом спиртосодержащей продукции.

Декрет вступает в силу со дня его официального опубликования, является временным и представляется на рассмотрение Национального собрания Беларуси.