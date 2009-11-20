В Беларуси разрешат тонировку задних и боковых задних стекол

В соответствии с международным стандартом. Такое решение принял Президент страны Александр Лукашенко. На имя главы государства поступали многочисленные обращения с просьбой снять ограничения на тонировку задних и боковых задних стекол транспортных средств. Президент Беларуси дал поручение тщательно изучить этот вопрос с учетом международных документов и интересов общества.



Детально проанализировав мнение заинтересованных госорганов и пожелания граждан Беларуси, глава государства принял решение о том, что уже в самое ближайшее время будет разрешено участвовать в дорожном движении транспортных средств с заводской тонировкой задних и боковых задних стекол в соответствии с международным стандартом.



Президент 20 ноября дал поручение правительству в месячный срок представить ему на подписание проект соответствующего указа.