Прямой эфир

В Беларуси разрешат тонировку задних и боковых задних стекол

20 ноября 2009 19:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В соответствии с международным стандартом. Такое решение принял Президент страны Александр Лукашенко. На имя главы государства поступали многочисленные обращения с просьбой снять ограничения на тонировку задних и боковых задних стекол транспортных средств. Президент Беларуси дал поручение тщательно изучить этот вопрос с учетом международных документов и интересов общества.

Детально проанализировав мнение заинтересованных госорганов и пожелания граждан Беларуси, глава государства принял решение о том, что уже в самое ближайшее время будет разрешено участвовать в дорожном движении транспортных средств с заводской тонировкой задних и боковых задних стекол в соответствии с международным стандартом.

Президент 20 ноября дал поручение правительству в месячный срок представить ему на подписание проект соответствующего указа.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
20 ноября 2009 15:58

В Минске открылась первая «Аллея звезд»

20 ноября 2009 15:51

Международный фестиваль детского и юношеского кино назвал победителей

20 ноября 2009 15:50

В Ливане на пост главы движения «Хизбалла» переизбран шейх Хасан Насралла