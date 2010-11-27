В Беларуси разработан новый закон о рекламе: банковские проценты станут понятнее, а придорожные кафе — заметнее

Придорожный сервис станет заметнее. Новая редакция закона о рекламе разрешает установку бигбордов вдоль автодорог в полосе отвода. Это зона улучшенной видимости. А значит, для голодного водителя снижается риск проскочить мимо кафе, а для предпринимателя — заработать.

Вдобавок, для бизнесменов размещение заманчивого плаката планируют удешевить. Местным органам власти рекомендуют применять понижающий коэффициент для такой рекламы.

А вот нормы подачи информации о деятельности банков, наоборот, ужесточили. Проценты по кредитам теперь придется объяснять на пальцах. Не секрет, что, к примеру, за цифрой 5 крупным шрифтом порой скрывались все 15%.

Ирина Барышникова, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства торговли Республики Беларусь:

Мы вводим требование, что если в рекламе указывается процент по кредиту, то в рекламном сообщении должны быть указаны все платежи, которые должен будет заплатить потребитель по этому кредиту. То есть, комиссионные, плата за кассовые услуги и так далее.

В целом, закон скорее либеральный. К примеру, в роликах и на плакатах можно будет не указывать реквизиты рекламодателей. Они там просто не воспринимались. Также появится возможность говорить и писать о своем товаре или услуге на иностранном языке, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Сейчас можно только на русском и белорусском. Но даже на французском ролики и объявления должны оставаться этичными и не вводить в заблуждение покупателя.