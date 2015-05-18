В Беларуси разрабатывают кулинарную карту с местами, где можно попробовать национальную кухню

Новости Беларуси. В Беларуси разрабатывают кулинарную карту. На ней будут отмечены места, где можно попробовать настоящую национальную кухню. Это своего рода путеводитель, который подскажет, что обязательно стоит отведать в каждом из регионов страны.

Дичь в вишневом соусе, радзивилловский судак в яблоках или традиционная полесская поливка – ничего не ускользнет от «гастрономических туристов».

Позже появится электронная интерактивная карта, а затем и мобильное приложение. Это целый сборник аутентичных рецептов белорусской кухни с фотографиями готовых блюд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.